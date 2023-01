Biopic Madonna geschrapt na aankondiging wereldtournee

Universal schrapt de langverwachte biopic over Madonna. De beslissing komt kort nadat de zangeres haar wereldtournee aankondigde, dat meldt Variety. De film zou de vier decennialange carrière van de zangeres volgen.

Na de aankondiging van haar wereldtournee, lijkt de langverwachte biopic van Madonna op de lange baan geschoven. Universal trekt officieel de stekker uit het project. Volgens de Amerikaanse nieuwssite The Hollywood Reporter zou de beslissing vorig jaar al gevallen zijn.

De film creëerde online al heel wat ophef door het heftige castingproces dat Madonna mogelijke kandidaten voor de hoofdrol liet doorlopen. Actrice Florence Pugh, Euphoria-ster Alexa Demie en popzangeres Bebe Rexha haalden de rol niet en uiteindelijk was het Julia Garner, bekend van Netflixserie Ozark, die de eer kreeg.

Ondanks dat Universal zich uit het project terugtrekt, zou Madonna nog steeds toegewijd zijn haar biopic realiteit te maken. Madonna maakte eerder al twee films: het komisch drama Filth and wisdom en het romantische, historische drama W.E. over koning Edward VIII.

Een reactie van Universal, Madonna of hoofdrolspeelster Julia Garner blijft voorlopig uit.