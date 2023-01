Californië heeft de strengste wapenwetten van de VS, maar die konden niet voorkomen dat dit jaar al drie massaschietpartijen plaatsvonden in de staat. Ook 2023 lijkt weer een dodelijk jaar te worden.

Twee grote schietincidenten in drie dagen tijd hebben in Californië geleid tot een nieuw debat over landelijke wapenwetgeving. De progressieve westelijke kuststaat heeft de striktste wapenwetten van de ...