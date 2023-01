De wereld is nog nooit zo dichtbij de complete verwoesting geweest. Tot die vaststelling komt het Bulletin of the Atomic Scientists, een genootschap dat sinds 1945 de ‘Doomsday Clock’ of doemdagklok bijhoudt. Die zegt hoever de wereld nog is verwijderd van een totale verwoesting door kernwapens. Bekijk de onthulling in bovenstaande video.

De klok is 10 seconden naar voren gezet, en staat nu op 90 seconden van middernacht. Nooit was de wereld er zo dichtbij. Volgens het genootschap is dit ‘een tijd van ongekend gevaar’.

De voornaamste reden tot bezorgdheid is de oorlog in Oekraïne, die binnenkort zijn tweede jaar ingaat. De veiligheidsgaranties die oorlog in Europa verhinderden sinds 1945 staan op het spel, klinkt het. En de oorlog zet de relaties tussen landen en internationale verhoudingen onder hoogspanning.

Nucleaire wapens

‘En het ergste zijn Ruslands weinig verhullende dreigementen om nucleaire wapens te gebruiken’, verklaart de organisatie. ‘Dat herinnert de wereld eraan dat een escalatie van het conflict – per ongeluk, opzettelijk, of wegens een misrekening – een vreselijk risico is.’

Dat de oorlog gevaarlijk dicht bij de kerncentrales van Tsjernobyl en Zaporizja komt, speelt ook een rol. Net als het vooruitzicht dat er mogelijk geen vervolg komt voor het programma New Start, waarmee de VS en Rusland hun nucleaire arsenalen afbouwen.

Maar volgens het genootschap spelen nog andere zaken mee. De klimaatverandering, bijvoorbeeld, maar ook het risico op chemische en biologische oorlogsvoering. Het roept op tot dialoog tussen alle partijen. ‘Elke seconde telt.’

Sinds 2020 stond de teller nog op 100 seconden van middernacht. Ook dat was toen al de minste resterende tijd ooit.