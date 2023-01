Fietser vindt levenloos lichaam in het water, middenin Gentse ochtendspits

Aan de Fransevaart in Gent is woensdagochtend een levenloos lichaam aangetroffen in het water. Een fietser dook nog het water in, maar het slachtoffer was al overleden.

Rond 8 uur passeerde een fietser aan de Fransevaart. De man zag in het water een lichaam drijven en probeerde het slachtoffer nog te redden omdat hij dacht dat het om een drenkeling ging. Alle hulp kwam helaas te laat. De MUG en de brandweer kwamen ter plaatse en de Fransevaart is afgesloten voor alle verkeer.

‘Het gaat om een waterlijk’, zegt politiewoordvoerster Eva Houpels. ‘Wie het slachtoffer is en hoe lang hij of zij al in het water ligt, is voorlopig onduidelijk. De brandweer zal het lichaam uit het water halen en nadien zal verder onderzoek worden verricht. Het parket neemt de zaak in handen.’