Ook Iggy Pop, Liam Gallagher en Lil Nas X komen naar Rock Werchter

Foto: Getty Images for Lil Nas X

Rock Werchter heeft dertig nieuwe namen prijsgegeven. Onder meer Iggy Pop, Liam Gallagher en Lil Nas X zullen naar de weide van Werchter afzakken.

Nieuw op de affiche zijn Iggy Pop, Röyksopp, Warhaus, Anna Calvi, Compact Disk Dummies, Gayle, Merolen Picture This voor donderdag 29 juni. Liam Gallagher, Ben Howard, Fever Ray, The Haunted Youth, Spoon, Squid, Pup, Hot Milk en Kelsy Karter & The Heroines worden toegevoegd aan de line-up van vrijdag 30 juni.

Interpol, The Opposites, City And Colour, Dope Lemon, Mimi Webb en Touché Amoré komen op zaterdag 1 juli naar het Festivalpark. Lil Nas X, Rüfüs du Sol, The Driver Era, J.I.D, Baby Queen, Nova Twins en Ethan Bortnick zijn er bij op zondag 2 juli.

Met de reeks nieuwe namen heeft het festival, 155 dagen voor de start, ongeveer twee derde van de affiche bekendgemaakt. Eerder kondigde Werchter al de komst aan van Stromae, Red Hot Chili Peppers, Muse en Arctic Monkeys. Met de jongste aankondiging zijn nu twee derde van de artiesten zijn bekendgemaakt.