Justin Bieber verkoopt muziekrechten voor 200 miljoen dollar

De Canadese popster Justin Bieber heeft de rechten op zijn songs verkocht aan Hipgnosis Songs Capital voor zo’n 200 miljoen dollar, zo maakte het bedrijf bekend. Bieber is 28.

Met zijn verkoop sluit de jonge Bieber zich aan bij een lange lijst van artiesten zoals Bob Dylan (81) of Bruce Springsteen (73) die hun muziekrechten verkochten in ruil voor cash. Hipgnosis Songs Capital, die Biebers songrechten opkocht, is een samenwerkingsverband met investeringsfonds Blackstone. Het bedrijf bezat al de muziekrechten van de Red Hot Chili Peppers en van Leonard Cohen.

Volgens de topman van Hipgnosis is de impact van Justin Bieber op de muziekcultuur de voorbije veertien jaar erg bijzonder. Hij merkt ook op dat de deal rond zijn muziekrechten ‘één van de grootste ooit is voor een artiest jonger dan zeventig’. De liedjes van Bieber werden al meer dan 30 miljard keer gestreamd op Spotify alleen.

De zanger heeft intussen zijn tour ‘Justice’ opnieuw uitgesteld tot ergens volgend jaar. Eerst lag de pandemie aan de basis van het uitstel, maar intussen is bekend dat Bieber aan een zeldzaam virus lijdt dat gezichtsverlamming kan veroorzaken.