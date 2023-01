Parket wil veertien verdachten voor de rechter wegens gesjoemel bij verkoop van Anderlecht

In de zaak over gesjoemel bij de verkoop van voetbalclub Anderlecht, heeft het federaal parket de raadkamer van Brussel gevraagd om het dossier door te verwijzen naar de correctionele rechter. Zo schreef De Tijd woensdagmorgen en werd intussen bevestigd.

Het parket vraagt de vervolging van elf personen en drie vennootschappen voor een waaier aan feiten: oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen, private corruptie, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen. Door de vordering komt het onderzoek in een stroomversnelling. De zitting van de raadkamer over een eventuele doorverwijzing staat gepland voor 14 februari.

De Tijd schrijft dat Herman Van Holsbeeck, oud-­topman van RSC Anderlecht, tijdens zijn verhoren fraude bij de verkoop heeft toegegeven aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie, de anticorruptiespeurders van de federale politie.

Andere verdachten zijn onder meer voorzitter Roger Vanden Stock, ex-CEO Jo Van Biesbroeck, gewezen financieel directeur René Trullemans en de toenmalige huisjurist. Ook de makelaar Christophe Henrotay, die voor nog andere dossiers rond het voetbal in het vizier van het gerecht is, en twee van zijn medewerkers worden verdacht, net als Foot Innovation Limited, een Britse vennootschap van Henrotay.

Het parket viseert daarnaast ook het gerenommeerde advocatenkantoor Clifford Chance en twee van zijn advocaten. Clifford Chance begeleidde de Anderlecht-top bij de verkoop aan Marc Coucke eind 2017. Verder wil het parket ook advocaat Luc Deleu vervolgd zien, net als het kantoor Van Landuyt en Vennoten, waaraan Deleu verbonden is. Deleu is sinds vorig jaar bestuurder bij Anderlecht, waar hij zetelt naast vertegenwoordigers van Couckes familiale vehikel Alychlo.

De verdenking is dat de toen­malige eigenaars met hun entou­rage Coucke te veel hebben doen betalen voor Anderlecht door hem een rad voor ogen te draaien.