Dankzij twee vuilnismannen schat aan informatie over aanslagen van Zaventem

‘Alles loopt hier goed. Iedereen is klaar voor de opdracht. We hebben al 130 kilogram explosieven gemaakt.’ Kamikaze Najim Laachraoui klinkt enkele dagen voor de aanslagen beangstigend optimistisch, bleek gisteren tijdens het terreurproces in Brussel. Speurders ontdekten zijn audioboodschap op een computer die ze door een enorm toeval in handen kregen. Dankzij twee vuilnismannen.

Het is 22 maart 2016 even over half tien ‘s morgens als twee vuilnismannen van Bruxelles Propreté een vreemde ontdekking doen in Schaarbeek. In een witte vuilniszak vinden ze twee computers, een laptop ...