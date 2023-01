Elise Mertens uitgeschakeld in dubbelspel op Australian Open

Elise Mertens en Storm Sanders hebben zich woensdag niet voor de halve finales van het dubbelspel kunnen plaatsen op het Australian Open.

Het Belgisch-Australische duo, vierde reekshoofd in Melbourne, ging in 2 uur en 30 minuten met 7-6 (8/6), 2-6, 6-4 onderuit tegen de Oekraïense Marta Kostyuk en de Roemeense Elena-Gabriela Ruse.

Mertens had gehoopt de Australian Open met haar nieuwe dubbelpartner een tweede keer te winnen. In 2021 deed ze dat met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, die haar zaterdag in de derde ronde van het enkelspel met 6-2 en 6-3 uitschakelde. Met Sabalenka won ze in 2019 ook het US Open. Aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-Wei bracht Mertens in 2021 Wimbledon op haar palmares.