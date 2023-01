Grijze woensdagochtend met kans op aanvriezende mist

Woensdag start grijs met kans op aanvriezende mist. De maxima schommelen van -1 tot 3 graden landinwaarts en schommelen rond 4 à 5 graden aan zee. In de avond bereikt een neerslagzone ons land, die tijdelijk kan overgaan in aanvriezende regen of sneeuw, zo meldt het KMI.

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag is er kans op ijzel en sneeuw. Er staat eerst een zwakke tot matige wind, die aan zee vrij krachtig kan zijn, met rukwinden tot 50 kilometer/uur.

Donderdagochtend valt er sneeuw in Hoog-België en eventueel nog wat regen in Midden-België. In het noordwesten is het droog en zijn er opklaringen. Het blijft zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas en wisselend bewolkt met kans op enkele buien elders.

Vrijdag is het eerst grijs, met in de Ardennen plaatselijk slecht zicht. In de loop van de dag wisselen wolkenvelden af met enkele opklaringen, vooral in het noordwesten. In het oosten vallen er een paar winterse buien, enkele sneeuwbuitjes in de Ardennen. Het wordt opnieuw wat kouder met maxima tussen -1 graden in de Hoge Venen en 5 graden in het westen.

Zaterdagochtend vriest het bijna overal en hangt er her en der aanvriezende mist. Hierna verschijnen opklaringen. De maxima liggen tussen -1 en 4 graden bij een meestal zwakke wind.