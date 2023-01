Hoofdstad Noord-Korea vijf dagen in lockdown wegens ‘luchtwegaandoeningen’

Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea, gaat vijf dagen in lockdown. De maatregel is een reactie op een stijging van het aantal gevallen van luchtwegaandoeningen.

Dat meldt NK News, een Zuid-Koreaans medium dat is gespecialiseerd nieuws uit Noord-Korea. Tot maandag moeten inwoners van Pyongyang thuis blijven en hun temperatuur meerdere keren per dag opnemen.

Om wat voor luchtwegaandoeningen het gaat is niet bekendgemaakt. In de regeringsverklaring die NK News in handen heeft wordt geen melding gemaakt van covid-19.

Volgens de Noord-Koreaanse overheid is er tot zover één uitbraak van het coronavirus geweest in het land en deze zou sinds augustus vorig jaar onder controle zijn. In totaal werden bijna 4,5 miljoen Noord-Koreanen besmet met het coronavirus, op een bevolking van 25 miljoen.

Dinsdag berichtte staatspersbureau KCNA dat de stad Kaesong, vlakbij de grens met Zuid-Korea, de informatiecampagnes omtrent het coronavirus heeft geïntensiveerd ‘zodat alle werkende mensen vrijwillig de anti-epidemievoorschriften in hun werk en leven naleven’.