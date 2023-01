Quinn Simmons verrast sprinters met late uitval

De 21-jarige Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo) heeft dinsdag de derde etappe gewonnen in de Ronde van San Juan, een Argentijnse voorbereidingskoers voor de Pro Series. Hij haalde het met een late aanval van het sprintende peloton, waarin Yves Lampaert achtste werd.

De 170 kilometer van de derde etappe in San Juan waren dan wel overwegend vlak, maar het venijn zat in de staart. Sprinters die hoopten op een nieuwe kans moesten in de finale de hoogteverschillen zien te overwinnen naar en op het autocircuit van Villicum, waar de rit startte en finishte. Bovendien was het ook op dag drie in San Juan uitdagend warm.

Het wedstrijdscenario bleef lange tijd hetzelfde als dat in de eerste twee etappes: een vroege vlucht van Zuid-Amerikaanse renners, die beetje bij beetje kleiner werd, met in de achtervolging veel werk van de ploegmaats van Fabio Jakobsen, Fernando Gaviria en leider Sam Bennett. Kort na het ingaan van het laatste wedstrijduur werden de sterkste vluchters weer gegrepen, en zette het peloton in groep verder naar het circuit van Villicum.

In 2019 was Zdenek Stybar er op dat circuit nog in geslaagd het peloton te verrassen met een late jump, en dat wilde Quinn Simmons deze keer in de slotkilometer kopiëren: de generatiegenoot van Remco Evenepoel sloeg met een fikse versnelling meteen een mooi kloofje, en slaagde er daarna in de counter van de Argentijn Maximiliano Richeze en het sprintende peloton af te houden tot de streep. De afscheidnemende Richeze werd nog tweede, de Ier Sam Bennett derde. Yves Lampaert was op de achtste plaats de eerste Belg.

In de vierde etappe van woensdag draagt Bennett (BORA - hansgrohe) na zijn winst in de openingsrit nog steeds de leiderstrui. Die rit leidt het peloton halfweg koers over een beklimming naar meer dan tweeduizend meter hoogte. Kunnen de sprinters die overleven, dan mogen ze in de finale dromen van een nieuwe kans.