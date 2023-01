Iedereen met bachelordiploma kan als verantwoordelijke aan de slag in kinderopvang

Iedereen die in het bezit is van een bachelor- of masterdiploma en over voldoende competenties beschikt, kan als verantwoordelijke in de kinderopvang aan de slag. Dat zegt minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

De sector van de kinderopvang kampt met een nijpend personeelstekort. Eind december waren er 867 vacatures als begeleider kinderopvang, 182 als kinderverzorger en 83 als verantwoordelijke kinderopvang. Op verzoek van de sector heeft de regering nu beslist dat mensen met een bachelor- of masterdiploma (uit alle mogelijke afstudeerrichtingen) aan de slag kunnen als verantwoordelijke in de kinderopvang. Dat stond eerder al te lezen in de nieuwsbrief van Kind en Gezin.

‘Heel wat kandidaten bleken over sterke ervaring te beschikken in aanverwante sectoren, bijvoorbeeld als leidinggevende in de buitenschoolse opvang of leidinggevende in het brede domein welzijn’, zegt minister Crevits. ‘Jammer genoeg konden deze mensen omwille van de enge kwalificatievereisten in de regelgeving niet in de kinderopvang aan de slag. Hun competenties zijn vandaag onderbenut om deze leidinggevende en maatschappelijk belangrijke functie op te nemen.’

N-VA-parlementslid Koen Daniëls, die de vraag aan de minister stelde, erkent dat het aantrekken van voldoende personeel een belangrijke uitdaging is voor de sector. Maar botst de versoepeling van de vereisten niet op de vraag naar kwaliteitsverbetering in de sector? Hij geeft het voorbeeld dat iemand met een bachelor bouw en zonder ervaring in de sector kan starten als verantwoordelijke kinderopvang ‘zonder enige bijkomende vereisten of aangetoonde, verworven competenties.’

Volgens minister Crevits dienen organisatoren bij aanwervingen nog altijd rekening te houden met de nodige kwaliteitsbewaking en zijn er opleidingen en coaching voorzien voor zijinstromers. Voor die zijinstromers zijn er ook middelen, 7.000 euro per zijinstromer, voorzien.