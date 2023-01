Ook bij gewezen vicepresident Mike Pence geheime documenten gevonden

Er zijn nu ook in de privéwoning van de gewezen Amerikaanse vicepresident Mike Pence geheime documenten gevonden.

De advocaat van Republikein Mike Pence zou ongeveer tien documenten gevonden hebben. De man heeft die vondst vervolgens gemeld aan het Nationaal Archief. De federale politie FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een onderzoek gestart naar hoe de documenten in het privéwoning van Pence in Indiana terecht zijn gekomen. Dat meldde CNN eerst, maar is intussen bevestigd door meerdere bronnen. Volgens bronnen had Pence aan zijn raadsman gevraagd enkele met documenten te doorzoeken op mogelijk geheime exemplaren. Het is nog onduidelijk wat er in de documenten staat. De FBI zou ze de documenten intussen opgehaald hebben.

Volgens zijn advocaat ondernam Pence zelf actie nadat de afgelopen weken in het kantoor en huis van de huidige president Joe Biden ook enkele tientallen geheime documenten zijn gevonden. Die stamden uit de periode (2009-2017) dat Biden vicepresident van de VS was. Ook Biden maakte zelf melding van de vondst van de documenten. In de brief die Pence zijn advocaat schreef, staat dat, volgens Reuters, dat Pence uit ‘extreme voorzichtigheid’ zijn eigen dossiers is beginnen doorzoeken.

In panden van oud-president Donald Trump werden vorig jaar bij invallen van de FBI ongeveer driehonderd geheime dossiers gevonden. Het ministerie van Justitie onderzoekt de zaak. Trump zou opzettelijk deze documenten na zijn presidentschap hebben meegenomen naar Florida vanuit Washington. Mogelijk bevatten de dossiers bij Trump nucleaire geheimen, meldden Amerikaanse media.

Zowel naar Trump als naar Biden loopt een onderzoek door een ‘special counsel’. Een belangrijk verschil tussen beiden is wel dat het bij Trump om veel meer documenten gaat en dat hij die ondanks herhaaldelijke vragen niet had teruggegeven. Biden gaf ze zelf aan toen ze gevonden werden.