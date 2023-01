Moeder Conner: ‘Als mama wens ik hem het premierschap niet toe’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Ruzie

Januari blijft de receptiemaand. Behalve de grote partijrecepties houden ook heel wat plaatselijke afdelingen een bijeenkomst om op het nieuwe jaar te klinken. Partijvoorzitters maken er steevast hun opwachting, wat de maand voor hen tot de drukste van het jaar maakt. Zaterdagavond wordt Egbert Lachaert in Antwerpen verwacht. Hij zal welgekomen zijn. De sfeer in de plaatselijke Open VLD-afdeling blijft flink verziekt na de schepensaga die Erica Caluwaerts en niet Willem-Frederik Schiltz een post opleverde. De twee zijn naar verluidt nog altijd niet onspeaking terms.

Ruzie (2)

Twee hanen op een mesthoop, dat is er een te veel. Daarom wordt er naar een oplossing gezocht. Die zou wel eens kunnen worden gevonden in een transfer van Schiltz van het Vlaams Parlement naar de Kamer. Zo ligt het voorstel op tafel om de Vlaamse fractieleider de Kamerlijst te laten trekken, minister van Samenleven Bart Somers blijft een certitude als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. In 2019 trok ondernemer Christian Leysen de Kamerlijst. Hij houdt het na één termijn voor bekeken. Meteen kan Caluwaerts de lijst voor de gemeenteraad trekken. Tenzij er zich nog een wit konijn aandient.

Ruzie (3)

Ondertussen beleeft Caluwaerts als schepen voor Digitalisering niet de prettigste momenten. De stad Antwerpen blijft sukkelen met de cyberaanval die begin december plaatsvond. Nog altijd werken niet alle platformen naar behoren. Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) wist onlangs te melden dat de schade en de investeringen voor bijkomende beveiliging al zeventig miljoen euro belopen, ‘meer dan kosten voor de Oekraïense crisis en de coronacrisis samen’.

Premier Connah?

Op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit wuifde voorzitter Conner Rousseau zijn moeder uit. Christel Geerts werd als politica voor de toenmalige SP.A verkozen tot senator en tot schepen in Sint-Niklaas, waar ze ook twee jaar burgemeester was. Nu neemt de professor gerontologie afscheid van de politiek en zijn alle ogen gericht op haar zoon. Op de vraag of die de volgende premier van België wordt, antwoordde ze zo diplomatisch mogelijk in het programma De tafel van Vier. ‘Dat is een vraag die ik nu heel vaak krijg en dat vind ik moeilijk’, zei ze. ‘Als ik mag spreken als een partijmilitante, dan zou ik zeggen: ja, het is zijn ding. Maar als ik als mama spreek, dan wens ik hem dat toch echt niet toe.’ Tenminste, als hij en passant de verkiezingen van 2024 wint.