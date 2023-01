‘Ik vertrek met meer liefde en affectie voor Aotearoa - Nieuw Zeeland - en de mensen die er wonen dan toen ik begon.’ Jacinda Ardern nam dinsdagochtend afscheid als premier op een Maori-feest.

Officieel gaat Jacinda Ardern (42) woensdag pas met pensioen als premier van Nieuw-Zeeland. Dan legt haar opvolger en partijgenoot Chris Hipkins officieel de eed af. Ardern begon haar laatste dag in het stadje Ratana. Daar sprak ze een groep Maori-leiders toe naar aanleiding van verjaardag van de Maori-profeet Tahupotiki Wiremu Ratana, de grondlegger van het Ratana-geloof. De festiviteiten duren een week en zijn normaal gezien geen politiek evenement, door de timing werd het feest dat toch.

‘Ik bedank jullie vanuit de grond van mijn hart voor het grootste privilege in mijn leven’, zei Ardern in een emotionele speech. ‘Maar nu ben ik klaar om weer een zus en een moeder te zijn’.

Vorige week donderdag kondigde de veelbesproken premier aan dat ‘haar tank te leeg was’ om het land te blijven leiden en dat ze het stokje anderhalf jaar voor de verkiezingen door zou geven aan Hipkins. Sinds ze haar afscheid aankondigde, tieren in Nieuw-Zeeland de geruchten welig over waarom ze vertrekt. Analisten zeggen dat het seksistische gescheld en het vitriool waar ze als jonge vrouwelijke premier mee geconfronteerd werd tot haar afscheid hebben geleid. Die analyse leek Ardern in haar korte speech weg te wuiven. ‘De meerderheid van Nieuw Zeeland en de Nieuw-Zeelanders heeft me de voorbije jaren liefde, empathie en vriendelijkheid getoond.’ Ardern vertrekt, zo zegt ze, ‘met meer liefde en affectie voor Aotearoa (Nieuw-Zeeland in Maori, red.) en de mensen die er wonen dan toen ik begon.’

• Vijf momenten waarop de wereld verliefd werd op Jacinda Ardern

Ook haar opvolger, Chris Hipkins, was aanwezig op de festiviteiten. Volgens Reuters droeg Ardern korowai, een traditionele Maori-mantel. Enkele Maori-leiders namen van de gelegenheid gebruik om hun steun en dankbaarheid aan het adres van Ardern uit te drukken. Opvallend was de warmte waarmee er door die gemeenschap over de jonge premier gesproken werd.

Tijdens de coronacrisis kwam Ardern wereldwijd in de aandacht. Onder meer door haar strenge, maar ook empathische aanpak bij de pandemie. Ze nam haar dochter als baby mee naar een vergadering van de Verenigde Naties en droeg een hijab na een terroristische aanslag in Nieuw Zeeland waarbij voornamelijk moslims omkwamen.

Arderns dochter Neve is intussen vier jaar en begint in juni aan de kleuterschool. Onder meer om dat te kunnen meemaken, zet Ardern een stapje terug. Ze is bereid, zo zegt ze, om weer gewoon als back bencher in het parlement te zetelen.