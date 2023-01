‘Het is vandaag een ongelofelijke dag’, zegt Lukas Dhont na Oscarnominatie

Close werd zonet genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film. ‘Het is een ongelooflijke dag vandaag’, zegt de regisseur Lukas Dhont in een eerste reactie.

‘Close, Belgium.’ Verlossende woorden spraken acteurs Allison Williams en Riz Ahmed dinsdagnamiddag, bij de bekendmaking van de genomineerden voor de Oscars die op 12 maart uitgereikt worden. De film van Lukas Dhont maakt dan kans op het beeldje voor ‘beste internationale film’. In die categorie neemt Close het op tegen de Duitse film All quiet on the Western front, de Argentijnse film Argentina, 1985, EO uit Polen en de Ierse film The quiet girl.

‘Het is vandaag een ongelofelijke dag’, reageert de regisseur. ‘Voor ons, maar ook voor de Belgische cinema die het laatste jaar met zo’n divers en prachtig werk naar buiten is gekomen. Op dit eigenste moment is het Sundance Festival bezig, met daarin opnieuw Belgische films die opnieuw omarmd worden. Ik heb de voorbije maanden gevoeld hoe mensen in het buitenland naar mij komen en vragen: what’s happening in Belgium? What’s in the water there? We zijn een land waarin we elkaar uitdagen en omarmen. We hebben verschillende generaties die allemaal met hun eigen stem fantastische dingen aan het doen zijn. Naast het feit dat we allemaal trots zijn op ons werk en op de film, ben ik trots op wat we in ons eigen land aan het doen zijn.’

De regisseur bedankte ook zijn broer Michiel, die de film mee produceerde. ‘Dit is de eerste film die we samen maken, maar hopelijk niet de laatste. En hopelijk niet de laatste Oscarnominatie. Het is iemand waar ik al films mee maak sinds we acht of negen jaar oud zijn. Ik had dit niet gekund zonder zijn steun, op professioneel vlak en op andere vlakken. Dus ik ben blij om dit te kunnen doen met iemand die al sinds het begin bij me staat.’

‘Dit is de achtste Oscarnominatie van dit land. Het spreekt dan ook voor zich dat ik iedereen die de weg een klein beetje geplaveid heeft voor ons, ongelofelijk dankbaar ben’, zegt Dhont. ‘En ik ga er alles aan doen om zo ver mogelijk te geraken. Ik geloof heel hard in deze film. Ik hoop jullie ook en je kan ook niet anders, als ik zeg dat ik er alles voor ga geven (lacht). Maar ik ga jullie allemaal nodig hebben. Het gaat alleen maar lukken als we er allemaal samen even hard in geloven, als we alleen maar vooruit kijken. Als we al onze energie in de richting van Close sturen. Ik hoop dat we snel samen kunnen vieren.’