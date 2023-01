Screening Paleizenstraat telt bijna 800 mensen

Bij de screening bij het kraakpand in de Paleizenstraat werden al 784 mensen geregistreerd. Ze hebben bijna allemaal een asielaanvraag.

Bij de identificatie van mensen die in het kraakpand in de Brusselse Paleizenstraat verblijven werden 784 mensen geteld. De cijfers hebben betrekking op de registraties vorige week donderdag en vrijdag. Dat melden staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor (CD&V) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) weten. Vorige week donderdag stond de teller nog op 369 mensen. De meeste mensen die zich aanmelden bij de diensten, hebben al eerder een asielaanvraag ingediend. Hulporganisaties melden dat zij die geen asielaanvraag hebben, zich niet laten registreren.

Mogelijk bevinden zich 900 mensen in het kraakpand, in erbarmelijke omstandigheden. Hoeveel van de 784 geregistreerden daadwerkelijk in de Paleizenstraat verblijven, is onduidelijk. Er kwamen namelijk ook heel wat asielzoekers naar de screening van andere locaties. Verschillende advocaten hadden daartoe opgeroepen.

Opvang voor 175 mensen

Fedasil gaat nu na bij wie het gaat om een nog lopende asielprocedure. Daarna zal het de asielzoekers naar het opvangnetwerk doorsturen. Dat gebeurt stapsgewijs, ‘omdat voldoende plaatsen worden voorbehouden voor families en kinderen die asiel vragen en die elke dag opnieuw toekomen in ons land’, klinkt het. De meest kwetsbare mensen komen daarbij eerst aan bod. 175 asielzoekers kregen al een plaats toegewezen.