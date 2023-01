Een op drie huisartsen is 65+: ‘Waar moeten al die patiënten anders naartoe?’

Het huisartsentekort in Vlaanderen en Brussel wordt almaar nijpender. Wie een dokter zoekt, komt vaak op een ellenlange wachtlijst terecht of botst zelfs op een patiëntenstop. En het weegt ook op de huisartsen zelf. Hoe ernstig is het tekort? Hoe ervaren de huisartsen het zelf? En hoe kunnen we het oplossen?