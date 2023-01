Red Lions bij laatste vier, na logische zege tegen Nieuw-Zeeland

De jacht op het goud gaat voort: tegen Nieuw-Zeeland, dat nooit echt een bedreiging leek, hebben de Red Lions zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales van het WK (2–0). Al draait de strafcorner niet zoals het hoort.

Drie strafcorners gekregen, één omgezet. Hoewel de Red Lions tegen Nieuw-Zeeland nooit in de problemen kwamen – daarvoor was de tegenstander eenvoudigweg te zwak – zullen ze ook zelf beseffen dat het straks beter moet. Want hoe dieper in het toernooi, hoe belangrijker (lees: beslissender) die strafcorner wordt. Jammer dus dat specialist Alexander Hendrickx net nu geblesseerd is uitgevallen – zijn toernooi zit erop.

Toch leken de Red Lions tegen Nieuw-Zeeland ook zonder Hendrickx op papier alleen van zichzelf te kunnen verliezen. The black sticks waren op een WK nog nooit verder geraakt dan een zevende plek en hadden in de poulefase verloren tegen Maleisië en Nederland. Bovendien hebben ze de reputatie om elk toernooi slechts één keer boven zichzelf uit te stijgen, en dat was in de cross-overs al gebeurd. Tot verbazing van zowat elke hockeyliefhebber hadden ze daarin gastland en schaduwfavoriet India uitgeschakeld.

Heer en meester

De Belgische hockeymannen – een stuk ervarener dan hun Nieuw-Zeelandse opponenten – waren dus de torenhoge favoriet, al beseften ze zelf dat het, ondanks de vlotte kwalificatie in de groepsfase, nog beter kon. Zo hadden nog maar twee strafcorners een doelpunt opgeleverd (slechts een slaagpercentage van 11,1 procent) en werden tegen Duitsland na de rust wel veel kansen weggegeven. Het was uitkijken of er op dat vlak tegen Nieuw-Zeeland verbetering zichtbaar zou zijn.

De Red Lions namen de partij meteen in handen en bij de eerste strafcorner was het raak: Tom Boon kreeg een zee van ruimte en jaagde onder het goedkeurende oog van Hendrickx (die de match vanuit de tribunes volgde) de bal in het midden van het doel. Ook nadien bleven The black sticks te veel ruimte weggeven en tonen waarom acht landen op het WK een betere defensie hebben dan zij: Floris Van Aubel strafte een fraai uitgesponnen aanval via De Kerpel en Gougnard in het begin van het tweede kwart koelbloedig af.

Net voor de rust kreeg Nieuw-Zeeland de kans om via een strafcorner tegen te scoren, maar Vanasch ging goed plat. Het was een van de zeldzame keren dat het erin slaagde te dreigen, de Red Lions waren heer en meester. Dat uitte zich ook in het balbezit: 70 procent tegenover 30 procent in het voordeel van de Belgen. Dat het aan de rust toch maar 2–0 stond, was onder meer te danken aan een uitstekend keepende Dominic Dixon, die een strafcorner van Luypaert had gestopt.

Vrijdag tegen Nederland?

Na de pauze haalden de Lions de voet van het gaspedaal. Toch bleven ze de beste kansen versieren: Boon miste een strafcorner, Charlier wist een sublieme assist van kapitein Denayer niet te verzilveren.

Nieuw-Zeeland slaagde er niet in een vuist te maken, maar in het laatste kwart lukten The black sticks ei zo na de aansluitingstreffer: na een strafcorner belandde de bal op de buitenkant van de paal. Een halve minuut voor het einde kregen ze een nieuwe kans, maar ook die strafcorner leverde niets op.

Al bij al een simpele zege dus voor de Red Lions, die in de running blijven om hun wereldtitel te verlengen. Vrijdag om 14.30 uur wacht in de halve finale normaal Nederland, dat het morgenmiddag in zijn kwartfinale opneemt tegen Zuid-Korea. Dat is tot nu toe de productiefste ploeg in India en een hockeynatie bij uitstek, maar met elf jongens die voor het eerst een WK spelen en negen spelers met minder dan 50 caps komt het toernooi misschien net te vroeg om nu al voor het hoogste te strijden.