In Antwerpen is dinsdag een enorm offshore transformatieplatform voor windenergie vertrokken naar de Baltische zee. Het gevaarte van vijf verdiepingen hoog weegt ruim 4.500 ton en zal tegen het einde van de week op zijn bestemming aankomen.

Het transformatieplatform zal na aankomst bij het windpark ‘Baltic Eagle’ in de Baltische Zee via twee onderzeese hoogspanningskabels van elk negentig kilometer lang aangesloten worden op het Duitse hoogspanningsstation in Lubmin. De windturbines moeten evenveel groene stroom produceren als het jaarverbruik van 475.000 gezinnen.