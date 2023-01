Van loopjongen tot controversiële scheepvaartmagnaat

De 78-jarige John Fredriksen, ceo van Frontline, is na een hele rist gewaagde en vaak controversiële zakendeals uitgegroeid tot een van ’s werelds rijkste en machtigste scheepvaartmagnaten. Met de machtsstrijd rond de Belgische olierederij Euronav is hij toe aan een volgende gedurfde poging om nog machtiger te worden.

Met de schrapping van de fusieovereenkomst met Euronav begin januari leek het er even op dat John Fredriksen, de sterke man achter concurrent Frontline, de handdoek in de ring had geworpen om de grootste ...