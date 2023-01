3M plant zo’n 2.500 ontslagen wereldwijd

Het Amerikaanse chemieconcern 3M, dat ook een fabriek heeft in Zwijndrecht bij Antwerpen, zegt dat het wereldwijd ongeveer 2.500 mensen wil ontslaan. De directie verwijst naar de aanhoudende uitdagende macro-economische omgeving. De winst zou dit jaar ook lager uitvallen dan verwacht.

Het bedrijf gaat nu uit van een resultaat van 8,50 à 9 dollar per aandeel, wat lager ligt dan de gemiddelde analistenverwachting. De omzet van het concern zou tot drie procent kunnen dalen tegenover vorig jaar, zegt het bedrijf dat onder meer Post-it-blaadjes maakt. Topman Mike Roman verwijst naar de ‘macro-economische uitdagingen die blijven duren in 2023’. Door te snoeien in het personeelsbestand wil 3M het aantal arbeiders in lijn brengen met de aangepaste productievolumes.

Ook 2022 was al een erg bewogen jaar voor het bedrijf uit Minnesota. De vraag viel terug in een aantal belangrijke segmenten en het risico op rechtszaken is toegenomen. Onder meer rond PFAS, maar ook rond slecht werkende oordopjes van het concern. 3M verlaagde vorig jaar tot twee keer toe zijn omzet- en winstverwachting.