Close van Lukas Dhont maakt kans op een Oscar, dat is zopas bekendgemaakt. De film is één van de vijf genomineerden in de categorie Beste internationale film. Everything, everywhere all at once heeft in totaal elf nominaties te pakken. De filmprijzen worden in de nacht van zondag 12 maart uitgereikt.

Hij geloofde er keihard in, zo zei Lukas Dhont het voorbije weekend nog in deze krant. De jonge filmmaker heeft gelijk gekregen. Met zijn tweede langspeelfilm Close maakt Dhont nu kans op een Oscar in de categorie Beste internationale film. De andere kanshebbers zijn Argentina, 1985 (Argentinië), Eo (Polen), The quiet girl (Ierland) en topfavoriet Im Westen nichts Neues (Duitsland).

Het is de achtste keer dat ons land zo’n nominatie te pakken heeft. Meest recent was dat in 2014 voor The broken circle breakdown van Felix van Groeningen. Ook Rundskop (2012) van Michaël R. Roskam en Iedereen beroemd (2001) van Dominique Deruddere werden genomineerd in die categorie. En nog eerder waren er Daens van Stijn Coninx (1993), Farinelli (1995) en Le maître de musique (1989) van Gérard Corbiau en Paix sur les champs (1971) van Jacques Boigelot.

Im Westen nichts Neues (All quiet on the western front) is ook genomineerd in de categorie beste film. In die categorie neemt de film het op tegen negen andere genomineerden: Avatar: the way of water, The banshees of Inisherin, Elvis, Tar, Topgun: Maverick, Triangle of sadness, The Fabelmans, Women talking en Everything, everywhere all at once. Die laatste heeft in totaal elf nominaties te pakken, het meeste van alle films.

De genomineerden in de categorie beste regisseur zijn Steven Spielberg (The Fabelmans), Martin McDonagh (The banshees of Inisherin), Daniel Kwan en Daniël Scheinert (Everything, everywhere all at once), Todd Field (Tar) en Ruben Ostlund (Triangle of sadness).

Austin Butler (Elvis), Paul Mescal (Aftersun), Bill Nighy (Living), Brendan Fraser (The whale) en Colin Farrell (The banshees of Inisherin) zijn genomineerd in de categorie Beste acteur. In de categorie Beste actrice gaat het tussen Cate Blanchett (Tar), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) en Michelle Yeoh (Everything, everywhere all at once).

De 95ste Oscars worden uitgereikt in de nacht van zondag 12 maart.