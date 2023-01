De kijkcijferbazen van de VRT zullen het niet graag horen, maar wist u dat u nu al stiekem naar de tweede aflevering van de fictiereeks 1985 kunt kijken? Al is die strikt genomen pas komend weekend op Eén te bekijken?

1985 is namelijk een Belgische coproductie die gelijktijdig op Eén (VRT) en La Une (RTBF) te zien is. De serie, geschreven door Willem Wallyn en geregisseerd door Wouter Bouvijn, speelt zich af in de ...