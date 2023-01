Het defilé van Schiaparelli maakte de tongen los op de coutureweek in Parijs. De avondjurken met enorme dierenkoppen vonden velen een brug te ver. Het couturehuis haastte zich om te benadrukken ‘dat geen dieren gewond zijn geraakt’.

Nog voor Kylie Jenner goed en wel had plaatsgenomen voor het defilé van Schiaparelli maandag in het Petit Palais in Parijs, had iedereen de influencer en zakenvrouw al opgemerkt. Haar zwarte avondjurk, gedecoreerd met een enorme leeuwenkop, was een voorsmaakje van wat het couturehuis even later zou laten zien op de catwalk. Irina Shayk droeg dezelfde jurk met een al even enorme leeuwenkop, collega-model Shalom Harlow verscheen in een jurk die eruitzag alsof er een luipaard voor was gevild en Naomi Campbell was gehuld in een zwarte bontjas met een wolvenkop op de schouder.

De collectie bestond voorts ook uit indrukwekkende gesculpteerde avondjurken, die kunstwerkjes op zich waren – zo was er ook een jurk gemaakt met kleine tegeltjes. Maar achteraf ging het enkel over die drie dierensilhouetten. Op sociale media werden de looks afgeserveerd, velen zagen een link met jachttrofeeën en vonden het niet kunnen dat het couturehuis de jacht leek te verheerlijken.

Creatief directeur Daniel Roseberry voelde de bui misschien al hangen, want bij het delen van de beelden op sociale media werd in kapitalen vermeld dat ‘geen dieren gewond zijn geraakt bij het creëren van deze looks’. Kylie Jenner deed hetzelfde en deelde het productieproces van haar leeuwenhoofd, waarvoor volgens haar enkel schuim, wol, hars en nepbont waren gebruikt, handgeschilderd ‘om er zo echt mogelijk uit te zien’. (U krijgt ook een close-up van de dierenkoppen te zien in de video bovenaan het stuk)

Bij de shownotities had Roseberry ook uitgelegd dat hij zich voor de collectie had laten inspireren door de Italiaanse dichter Dante Alighieri en zijn Divina Commedia. De wolf, de luipaard en de leeuw staan in dat werk respectievelijk voor hebzucht, lust en trots. ‘Bij deze collectie weet je nooit zeker wie het stuk maakte waarnaar je aan het kijken bent. Was het de natuur of de mens?’, aldus Roseberry.

Maar ook met die uitleg kon model Christie Brinkley de silhouetten niet appreciëren. ‘Het is ziekmakend om de beelden te zien van deze bedreigde dierensoorten als pels! Het lijkt wel alsof de modellen zich hebben gehuld in het wrede jagerstapijt en het afgehakte hoofd om als een stijlvol schoonheidsding te worden gezien’, schreef ze onder een Instagram-post van Schiaparelli. De Brits-Franse influencer en modejournaliste Camille Charrière noemt het op Twitter ‘waanzinnig dat luxelabels dit bedenken, terwijl we de natuur en bedreigde dierensoorten net willen beschermen tijdens een massa-uitstervingsgolf’. Anderen begrijpen de visie van Roseberry dan weer wel en zien een duidelijke verwijzing naar het surrealisme waar oprichter Elsa Schiaparelli zelf veelvuldig op leunde.

Op de halfjaarlijkse coutureweek in Parijs krijgen we traditioneel een voorsmaakje te zien van wat te verwachten valt op de rode lopers die straks worden uitgerold bij de Oscars, Bafta’s en andere filmprijzen. Welke actrice zich straks in de jungle wil wagen, valt nog af te wachten.

Van boven naar onder: Shalom Harlow, Irina Shayk en Naomi Campbell - foto’s Catwalk Pictures