WK hockey is voorbij voor Alexander Hendrickx

De Red Lions zullen op het WK in India geen beroep meer kunnen doen op strafcornerspecialist Alexander Hendrickx. De topschutter op de Spelen in Tokio is zes tot acht weken out.

Slecht nieuws voor de Belgische hockeyploeg: een scan heeft uitgewezen dat Alexander Hendrickx een blessure heeft opgelopen aan de mediale band van de rechterknie. De verdediger moest vrijdag in het duel met Japan al voor de rust naar de kant, nadat een tegenstander hem geraakt had. Hendrickx is vermoedelijk zes tot acht weken out, zijn toernooi zit er dus op.

Dat hij moet afhaken, is een aderlating voor de Red Lions. De strafcornerspecialist was zowel op het vorige WK als op de Olympische Spelen de topschutter van het toernooi. Zijn plek in de selectie wordt ingenomen door Maxime Van Oost.

De Belgische hockeymannen, die in India hun wereldtitel verdedigen, nemen het vanmiddag (14.30 uur) in hun kwartfinale op tegen Nieuw-Zeeland, die op een WK nooit verder raakten dan een zevende plek. Als die klip wordt omzeild, wacht vrijdag in de halve finale wellicht een duel met Nederland.