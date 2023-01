Advocaten Ibrahim Farisi hebben geen mandaat meer van hun cliënt

Opnieuw zorgt Ibrahim Farisi voor ophef op het terreurproces. Advocaten Xavier Carrette en Sophie Berger hebben niet langer een mandaat van hem. De zitting werd tijdelijk geschorst.

Advocaten Xavier Carrette en Sophie Berger hebben niet langer een mandaat van hun cliënt Ibrahim Farisi. Dat zei Carrette dinsdagvoormiddag bij de start van de zitting van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016.

Carrette kreeg onmiddellijk het woord bij de start van de zitting. Maandag al had Ibrahim Farisi, die schijnbaar onder invloed was, voor ophef gezorgd. Wanneer zijn oudere broer Smail Farisi het woord nam om zich te excuseren voor zijn eigen gedrag donderdag, toen hij de zaal werd uitgezet nadat hij was beginnen roepen, onderbrak Ibrahim Farisi hem. De politie moest hem kalmeren. Uiteindelijk verliet Ibrahim Farisi de zaal maandagmiddag.

Nadat Carrette dinsdagochtend het woord had genomen, maakte Ibrahim Farisi opnieuw een scène. ‘De wereld is groot,’ zei Farisi, ‘als ik het grondgebied wil verlaten.’ Hij zei dat hij naar Cuba kon, of naar Brazilië. Ook zei hij dat hij één vraag had: ‘Meneer Abrini, kent u mij?’

Daarna zei Farisi dat hij de nacht had doorgebracht ‘in de kelders van de Kazernenlaan’, waar het safehouse zich bevindt dat hij met zijn broer zou leeggemaakt hebben. ‘Ik wil weten waar Oussama Atar is’, zei Farisi ook.

Smail Farisi wou zijn broer Ibrahim dinsdagochtend kalmeren, maar dat lukte niet. Ook de politie kon hem niet bedaren, waarna hij de zaal buiten geleid werd, schijnbaar opnieuw onder invloed. ‘Ik wil dat iedereen blijft, alle beschuldigden’, riep Ibrahim Farisi. Of nog: ‘Geef ons onze onschuld.’ En: ‘Spreek mij vrij.’

De voorzitster van het hof schorste de zitting. Vermoedelijk zal de voorzitster nu Carrette en Berger ambtshalve aanstellen als Farisi’s advocaat.