Luistercolumn| ‘Brave kindjes zijn pas echt zorgwekkend’

In het tweede middelbaar was onze columniste Nele Van den Broeck een doodbraaf meisje. Altijd een goed rapport, altijd de lesjes geleerd en het huiswerk gemaakt. Maar er waren ook andere kinderen in haar klas. En nu, een paar jaar later, weet Nele het wel. Stoute kindjes komen meestal wel terecht. Het zijn de brave kindjes die zorgwekkend zijn. Die gaan vroeg of laat aan de pillen of spenderen fortuinen aan retraites en zelfhulpboeken over ‘loslaten’.