De man met het hoedje: even een ‘held’ van Islamitische Staat, maar meestal gewoon van de foto geknipt

Islamitische Staat zat na de aanslagen in Brussel een beetje verveeld met Mohamed Abrini, de man met het hoedje. Die blies zichzelf niet op, zoals gepland, maar vluchtte weg. Als IS een week na de aanslagen een verheerlijkend artikel laat verschijnen over de daders, dan is Abrini weggecensureerd. Doodgezwegen. Al bestaat er toch één propagandafilm waarin hij een plaats kreeg tussen de ‘helden’ van Islamitische Staat.

‘Ik wil iedereen even waarschuwen dat deze video heel harde beelden bevat.’ Het was een goede zaak dat islamoloog Mohamed Fahmi de jury en het publiek van het terreurproces maandagochtend even waarschuwde ...