Frankrijk repatrieert 15 vrouwen en 32 kinderen uit jihadistenkamp in Syrië

De vijftien vrouwen en 32 kinderen die Frankrijk repatrieerde, landden vannacht op de militaire luchthaven van Villacoublay. Dat meldt het Frans ministerie van Buitenlandse Zaken.

De 47 gerepatrieerde personen zouden komen uit kamp Al Roj in Noord-Syrië. De vijftien vrouwen zijn tussen de 19 en 56 jaar oud. Acht van hen zijn bij aankomst per direct in hechtenis geplaatst. Voor de overige zeven werd een arrestatiebevel uitgevaardigd. De kinderen werden bij aankomst meteen in de handen van kinderhulp geschoven. Zij zullen de minderjarigen aan een ‘medisch-sociaal onderzoek’ onderwerpen.

Volgens Le Monde toont de repatriëring een omslag in het Franse beleid. ‘Vroeger werd er geval per geval onderzocht’, schrijven ze. Daarbij werd onderzocht wie werd veroordeeld door internationale of Franse instellingen en werd op basis daarvan geselecteerd wie terug werd gehaald. Sinds kort kiest Frankrijk voor collectieve repatriëringen, schrijft de krant. De operatie van vannacht is de derde sinds 5 juli 2022. In een eerste werden zestien moeders en 35 minderjarigen teruggehaald, in een tweede operatie ging het om vijftien vrouwen en veertig kinderen.