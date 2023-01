Dodental schietpartij in Los Angeles loopt op tot elf

Bij de schietpartij in Monterey Park, in Los Angeles, is een elfde slachtoffer overleden. Dat meldt het ziekenhuis.

Het dodental van de schietpartij in Monterey Park, in de Amerikaanse stad Los Angeles, is opgelopen tot elf slachtoffers. De 72-jarige Huu Can Tran schoot er in de Star Ballroom Dance Studio tien mensen dood die er het Chinese nieuwjaar aan het vieren waren. Tien anderen raakten er gewond.

Het ziekenhuis LAC+USC Medical Center meldt nu dat een elfde slachtoffer aan ‘ernstige verwondingen’ is bezweken. Meer informatie over de identiteit van het slachtoffer werd niet bekendgemaakt. In het ziekenhuis worden nog vier andere slachtoffers verzorgd, waarvan er een slecht aan toe is.

De slachtoffers van Tran waren allemaal mensen tussen 50 en 80 jaar oud. Na zijn aanslag trok hij nog naar een andere danszaal om zijn moordpartij verder te zetten, maar werd daar tegengehouden. Later pleegde hij zelfmoord.

De politie tast nog in het duister over het motief van de dader. Mensen die hem kenden omschreven hem aan Reuters als ‘een goede danser’, maar ook als iemand die ‘boos en onbetrouwbaar’ was. Hij wordt omschreven als een wat eenzame, agressieve man die weinig vrienden had. Gaan dansen in danszalen was zowat zijn enige sociale activiteit.