Elon Musk ontkent in rechtbank dat hij grapte over marihuana

Tesla-baas Elon Musk verdedigde zich voor de rechtbank in San Francisco. Hij heeft niet gelogen, beweert hij. En zijn tweet was niet om te lachen.

‘420 dollar was toeval’, stelde Elon Musk in een rechtbank in San Francisco. Musk moet zich er verdedigen in een zaak die boze Tesla-aandeelhouders tegen hem aanspanden. Hij tweette in 2018 dat hij Tesla voor 420 dollar van de beurs zou halen, wat hij nooit deed.

Over die prijs, 420 dollar, is al veel inkt gevloeid. In de cannabis-cultuur staat ‘420’ immers gelijk aan weed roken, iets waar Musk niet voor terugdeinst. Beroemd zijn de beelden waarin Musk een joint rookt tijdens een interview met Youtube-host Joe Rogan.

‘Heeft u het bedrag afgerond naar 420 omdat u dacht dat uw vriendin dat een leuk grapje zou vinden?’ vroeg de advocaat nog. Dat stelde Andrew Hawkins, journalist van de Amerikaanse techsite The Verge die vanuit de rechtszaal verslag uitbracht op Twitter. Waarop Musk ludiek antwoorde dat er ‘rond 420 een zekere karma hangt. Al kan je je nu afvragen of dat goede of slechte karma was.’

Uiteindelijk stelde hij dat de prijs van 420 dollar geen grapje was, maar toevallig de prijs van het Tesla-aandeel op dat moment, plus 20 procent premie erbovenop.

Gelogen of niet?

Afgelopen vrijdag kwam Musk voor het eerst kort aan het woord, vandaag gaat de zaak met hem verder. Hij zal de rechtbank moeten overtuigen dat hij werkelijk geloofde dat hij Tesla van de beurs kon halen, en dat hij beleggers niet bewust heeft voorgelogen.

‘Ik zei dat ik het overwoog’, stelde Musk. Ter herinnering, zijn ‘beruchte tweet’, zoals Musk er zelf naar nu naar verweest, zei: ‘ik overweeg om Tesla van de beurs te halen tegen 420 dollar per aandeel. Financiering verzekerd.’

‘Ik zei dus niet dat het zou gebeuren’, zegt Musk nu. ‘Maar dat ik erover nadacht, om Tesla voor 420 dollar per aandeel van de beurs te halen. En dat, naar mijn mening, de financiering gegarandeerd was.’

Voor die financiering verwees Musk naar de Saudische investeringsmaatschappij PIF. ‘Het is zoals je wanneer je een huis koopt’, stelde Musk, die er in een ruk bij vertelde geen huizen te bezitten. ‘PIF is daarbij de bank.’ Getekende documenten waren er echter niet. Dat was munitie voor de tegenpartij. ‘Dus u verwacht minder papierwerk bij het van de beurs halen van een bedrijf van vele miljarden dan bij de aankoop van een huis?’

Teflon Elon

‘Dat ik iets tweet wil niet zeggen dat mensen het geloven, of ernaar zullen handelen’, stelde Musk nog.

Voor Musk heeft de zaak mogelijk grote implicaties. De aanklagers zijn uit op ‘miljarden dollars’ schadevergoedingen. Dat terwijl Musks fortuin de laatste tijd stevig is gekrompen, vooral doordat het aandeel van Tesla - waar het gros van zijn vermogen in zit - sinds december vorig jaar met 27 procent is gedaald.

Het is wel niet de eerste keer dat Musk zich voor een rechter moet verantwoorden. In 2019 en 2021 stond hij ook al in de rechtbank maar kwam er ongeschonden weer uit - wat hem zelfs de bijnaam Teflon Elon opleverde.