Het debat over het sturen van Leopardtanks duurt voort. Maar zijn die tanks op dit moment werkelijk cruciaal voor Oekraïne? En als dat zo is: waarom leveren de Amerikanen dan geen extra inspanning?

De Duitse regering draait nog eens een rondje in het debat over de Leopardtanks. Terwijl Annalena Baerbock, de groene minister van Buitenlandse Zaken, zondag had gezegd dat Duitsland niet in de weg zal ...