Auteur Saskia De Coster sluit zich maand op in KMSKA

Schrijver Saskia De Coster zal zich een maand laten opsluiten in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Bezoekers kunnen dan zien hoe ze haar roman afwerkt.

De Coster zal van 1 tot en met 28 februari in een kleine ruimte achter een doorzichtige wand verblijven, in de Heldenzaal van het museum. Ze zal er de laatste hand leggen aan een roman. ‘De grootste uitdaging van mijn schrijversloopbaan komt eraan’, meldt ze op sociale media.

Met het kunstproject wordt volgens het museum het schrijfproces onderzocht ‘wanneer de auteur zich volledig loskoppelt van de maatschappij en allerhande communicatievormen’.

‘Normaliter observeert de schrijver’, klinkt het. ‘Hier worden de rollen omgedraaid: de bezoekers van het KMSKA kunnen de schrijver aan het werk zien. Net zoals ze kijken naar een kunstwerk van vele jaren geleden. De performance is op die manier ook een ode aan de oude meesters die verder leven in hedendaagse werken.’

Het kunstproject is een van de pijlers van het programma van het KMSKA voor 2023. Het pas heropende museum, na vele jaren van renovatie, zal in mei ook een expo openen over de katholieke kunstenaarsvereniging De Pelgrim uit 1924, en in het najaar volgt een expo over hoe oude meesters als Rubens, Rembrandt en Vermeer gezichten schilderden.