Microsoft pompt 10 miljard dollar in ChatGPT

De veelbesproken chatbot ChatGPT krijgt miljarden toegestopt door Microsoft. De AI-race wordt alleen maar heviger.

Techreus Microsoft pompt een bom geld in OpenAI, dat de revolutionaire chatbot ChatGPT ontwikkelt. Het bedrijf noemt het een investering van ‘meerdere jaren’ en van ‘meerdere miljarden’, maar wil niet zeggen over welk bedrag het gaat. Volgens Bloomberg zou het echter gaan om liefst 10 miljard dollar (9,2 miljoen euro).

OpenAI wil het geld gebruiken om zijn platformen – naast het tekstgebaseerde ChatGPT ook de beeldgenerator Dall-E – verder te ontwikkelen. Het gebruikt daarvoor Microsofts cloudcomputing-platform Azure. De investering van Microsoft maakt ook dat OpenAI kan terugvallen op de computerkracht in Microsofts datacenters om ChatGPT te laten draaien. Dat vergt namelijk bijzonder veel rekenkracht en kost handenvol geld.

Het is niet de eerste investering in OpenAI van Microsoft, dat sterk inzet op artificiële intelligentie (AI). In 2019 stak het er al een keer 1 miljard dollar in, en in 2021 volgde een tweede investering. Maar de 10 miljard van nu is een investering van een heel andere orde. ‘We delen de ambitie om cutting-edge AI-onderzoek op verantwoordelijke wijze te versnellen, en AI te democratiseren als een nieuw technologieplatform’, stelt Microsoft-ceo Satya Nadella. Op het World Economic Forum, deze maand in Davos, zei Nadella nog dat hij AI wil inbouwen in zowat alle Microsoft-producten.

‘iPhone-moment’

ChatGPT is al sinds november hét gespreksonderwerp in techmiddens, omdat het op verbluffende wijze kan antwoorden op vragen over elk denkbaar onderwerp. Technologie-experts noemen het nu al ‘het iPhone-moment’ van AI, waarbij het werkelijk doorbreekt bij het brede publiek, zoals de smartphone dat deed bij de lancering van de eerste iPhone. ChatGPT is zo goed in het genereren van teksten dat zelfs onderwijsinstellingen vrezen dat studenten hun huiswerk en papers door de chatbot laten uitschrijven. Zelfs muziek van Nick Cave bleef niet gespaard, tot afgrijzen van de artiest zelf.

De impact van ChatGPT heeft de AI-race nog scherper gesteld. Zo haalde Google-moeder Alphabet oprichters Larry Page en Sergei Brin terug in huis om de AI-strijd aan te gaan. Voor Google vormt efficiënte AI immers een existentiële bedreiging. Als een slimme chatbot informatie veel bevattelijker kan samenbrengen dan een zoekopdracht in een zoekmachine, dan slaat dat de bodem onder Google uit. De geruchtenmolen zegt dat Microsoft van plan is om resultaten van ChatGPT te integreren in zijn eigen zoekmachine Bing.

Elon Musk & co.

OpenAI begon in 2015 als een nonprofit door Sam Altman. Investeerders van het eerste uur zijn onder meer Tesla- en Twitter-ceo Elon Musk en de co-oprichter van LinkedIn, Reid Hoffman. In 2019 kreeg het ook een commerciële poot, om makkelijker geld op te halen bij investeerders.

Financiële details zijn schaars en het voorwerp van speculatie. Zo zou Microsoft, naargelang de bron, 50 tot 75 procent van de opbrengsten van OpenAI krijgen tot de investering is terugverdiend.

Microsoft zou bij de deal 49 procent van OpenAI in handen krijgen. Dat het een procentpunt onder de helft blijft, is niet onbelangrijk, want Microsoft loopt tegenwoordig in de kijker rond monopolievorming. Zo wordt juridisch slag geleverd tegen Microsofts voornemen om de gameontwikkelaar Activision Blizzard over te nemen. De techreus, en OpenAI zelf, geven geen bijkomende details. Het is dus niet duidelijk of de investering betekent dat enkel Microsoft, en geen van zijn concurrenten, toegang zal hebben tot de technologie van OpenAI.