Red Wolves verliezen ook hun laatste duel op het WK handbal van de Verenigde Staten

De Belgische handbalmannen hebben maandag in het Zweedse Malmö hun allereerste WK afgesloten met een 24-22 nederlaag (rust: 14-12) tegen de Verenigde Staten. De Belgen waren vooraf al uitgeschakeld voor de kwartfinales.

Raphael Kotters en Simon Ooms waren de Belgische topschutters tegen de Verenigde Staten met elk vier goals.

De Red Wolves verloren eerder in de tweede ronde van Afrikaans kampioen Egypte (33-28) en Kroatië (34-26). België had de eerste groepsfase overleefd dankzij een zege tegen Tunesië (31-29). Maar door het verlies tegen titelverdediger Denemarken (28-43) en Bahrein (28-30) moesten de Wolves met 0 punten beginnen aan de tweede ronde. Na het duel tegen Egypte kon er zo een kruis over de kwartfinales.

De Belgen eindigen door de nieuwe nederlaag als zesde en laatste in de groep, na de Verenigde Staten (2 punten). Egypte was al zeker van kwalificatie voor de kwartfinales met acht punten. Nummer twee Denemarken (7 punten) speelt later maandag (om 20.30 uur) voor de kwalificatie tegen Egypte. De Denen kunnen voor hun duel ook al gekwalificeerd zijn als Kroatië (3e met 5 punten) niet wint van Bahrein (4e met 4 ptn). Die wedstrijd wordt om 18 uur gespeeld.