‘We hadden de indruk dat de naam CD&V ons schade berokkende’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Onafhankelijk

Arendonk is de eerste gemeente in de Kempen waar de plaatselijke CD&V-afdeling in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van naam verandert. Ze vaart voortaan een eigen koers als een onafhankelijke lokale beweging. Zondag werd de nieuwe partijnaam bekendgemaakt: Iedereen 2370 – naar de postcode van Arendonk.

• Burgemeesters zweren CD&V-merk af om te overleven

‘We voeren de naamsverandering vooral door onder impuls van de jongeren in onze afdeling’, zegt Luc Van Steenbergen, voorzitter van Iedereen 2370 op VRT Nws. ‘Die gaven aan dat niet iedereen zich kan vinden in de naam CD&V. De voorbije verkiezingen ging CD&V altijd in dalende lijn. We hadden dan ook de indruk dat de naam CD&V ons schade berokkende.’ Eerder hadden ook de burgemeesters van Kortenberg, Kortenaken en Bree al besloten om niet onder CD&V-vlag naar de kiezer te trekken.

Belangrijke opdracht

En dat terwijl CD&V-ondervoorzitter Nathalie Muylle vorige week vrijdag in een interview met de Krant van West-Vlaanderen nog onderstreepte wat voor een ‘belangrijke opdracht’ het was om de lokale afdelingen onder CD&V-vlag te laten opkomen. ‘CD&V is nog altijd een sterk merk op lokaal niveau, zeker in West-Vlaanderen, en dat moet zo blijven.’ In de Kempen lezen ze de Krant van West-Vlaanderen mogelijk niet.

Geel-paars

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde CD&V in Arendonk nog 24,3 procent van de stemmen, goed voor 6 van de 23 verkozenen in de gemeenteraad. Samen met N-VA vormen zij een ruime geel-oranje coalitie in het gemeentebestuur. Nu de lokale CD&V-afdeling ophoudt te bestaan, wordt Arendonk voortaan bestuurd door een geel-paarse tandem van N-VA en … Iedereen 2370.

Geheime vergaderingen

De Franstalige Brusselse partijen hielden een ‘réunion secrète’ om een gezamenlijke strategie uit te werken, over meerderheid en oppositie heen. Daarmee hopen ze te anticiperen op de Vlaamse eisen voor een mogelijke staatshervorming in 2024, zo schrijft La Libre Belgique. De bijeenkomst was zo geheim, dat de krant iedereen met naam en toenaam noemt. Voor de PS was er de burgemeester van Koekelberg Ahmed Laaouej, voor Les Engagés Céline Fremault. David Leisterh (MR), Rajae Maouane (Écolo) en François De Smet (Défi) vervolledigden de tafel. Voor de PTB bleef de vergadering wél strikt geheim: de partij was niet welkom.

Het was overigens al de tweede bijeenkomst, en er volgt nog een derde vlak voor de paasvakantie. Veel nieuws hebben die gesprekken nog niet opgeleverd. Op dit moment discussieert men nog over de vraag of er een fusie mogelijk is van de vele beleidsniveaus die Brussel telt. Daar is men nog wel enkele vergaderingen zoet mee.