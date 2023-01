Reportage Oorlog in Oekraïne

Polen grenst als enige Navo- en EU-land zowel aan Oekraïne als aan Rusland. De grens met de Russische exclave Kaliningrad houdt het sinds de oorlog potdicht. ‘Voor de invasie hadden we met de Russen daar uitstekende verhoudingen, vriendschappen zelfs. Nu is het alsof we naast een muur wonen.’