Uw energiepremie nog niet gekregen? Zo kan u ze vanaf nu aanvragen

Er werden al ruim 4,7 miljoen energiepremies uitgereikt, maar toch ontving nog niet iedereen het eerste basispakket, zo meldt de FOD Economie. Wie nog geen premie ontving voor gas en/of elektriciteit, kan die vanaf vandaag aanvragen.

61 euro voor elektriciteit en 135 euro voor gas, en dat voor de maanden november en december. Dankzij het allereerste basispakket van de federale overheid hadden de meeste Belgen eind vorig jaar recht op 392 euro aan energiepremies.

In de overgrote meerderheid van de gevallen werd dat basispakket automatisch uitgekeerd door de energieleverancier bij wie je op 30 september 2022 een contract voor gas en/of elektriciteit had. Hoe je die premie ontving, was afhankelijk van leverancier tot leverancier. Sommige kenden maandelijkse kortingen toe op de voorschotfacturen of eindafrekening, andere trokken het bedrag in één keer af en nog andere leveranciers stortten het bedrag op je rekeningnummer. ‘Zo werd er al een totaalbedrag van meer dan 844 miljoen euro uitgekeerd aan de burger’, aldus de FOD Economie in een persbericht.

Toch zijn er ook nog altijd mensen die er wel recht op hebben, maar dat eerste basispakket toch nog niet hebben ontvangen. Van nu tot en met 30 april kunnen zij hun premies alsnog aanvragen.

Zo doe je dat:

Kijk je facturen na

Controleer je elektriciteits- en gasfacturen die je voor de maanden november en december 2022 en januari 2023 ontving, stelt de FOD Economie. ‘De premie werd in de meeste gevallen van je voorschotfactuur afgetrokken. Is jouw voorschotfactuur lager dan de premie, dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of een afrekening geregeld of ontving je een creditnota. In dat geval werd het geld of saldo overgeschreven op je bankrekening. In ieder geval vermeldt de factuur of overschrijving verplicht de woorden ‘federaal basispakket elektriciteit (of gas, red.) 2022’.

Doe een aanvraag

Denk je recht te hebben op de premie, maar vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota? Dan zijn er volgens de FOD Economie drie manieren om een aanvraag in te dienen. ‘De snelste manier is via een online aanvraag. Dat kan zowel door de persoon op wiens naam het contract staat, als door een ander gezinslid dat op hetzelfde adres gedomicilieerd staat.’

Je gaat daarvoor naar deze website van de FOD Economie en klik in het vakje ‘Mijn dossier’ op ‘Aanmelden’. Log in met je elektronische identiteitskaart of via de identificatieapp Itsme. Vervolgens kom je terecht op een pagina waar je je gas- en elektriciteitscontracten terugvindt. Daar zie je of je het basispakket al dan niet ontving. Klik erna op ‘Nieuwe aanvraag elektriciteit’ of ‘Nieuwe aanvraag gas’. ‘Heb je zowel een elektriciteits- als gascontract, dan vul je beide aanvraagformulieren apart in.’

Vul de klantgegevens in die je hebt bij de energieleverancier waar je op 30 september 2022 een contract had. Alle nodige informatie daarvoor vind je terug op een van je voorschotfacturen. De FOD Economie raadt ook aan om daarbij zeker je e-mailadres en/of je gsm-nummer op te geven. ‘Die kunnen dan eventueel gebruikt worden om je te contacteren bij de behandeling van je dossier.’

Normaliter zal je leverancier de premie storten op het rekeningnummer waarmee jij je facturen betaalt. Wie dat geld liever op een andere rekening ziet, vult een ander rekeningnummer in. Tot slot vink je de onderste vakjes nog aan en klik je op ‘Aanvraag indienen’.

Wie niet kan inloggen op de website, kan ook – met de computer of met de hand – nog een aanvraagformulier invullen. Een opgeslagen of gescande versie (dat mag een foto zijn, maar zorg er dan voor dat die duidelijk leesbaar is) kan je per e-mail opsturen naar gazelek11-12-2022@economie.fgov.be.

Wie geen mailadres heeft, kan het ingevulde formulier (indien nodig met bijlages) ook met de post opsturen naar onderstaand adres (dat hoeft niet aangetekend):

GasElek2022

PB 30100

1000 Brussel

Aanvragen worden zo snel mogelijk verwerkt, maar tussen het ontvangen van je aanvraag, de verwerking ervan en de eventuele toekenning via de leverancier, kunnen enkele weken/maanden liggen. ‘Houd er ook rekening mee dat aanvragen per post (en ook per e-mail) meer tijd vragen, waardoor je langer op je premie zult moeten wachten’, meldt de FOD Economie nog.

Oplichters

Het kan ook zijn dat de leverancier niet meer over je rekeningnummer beschikt – bijvoorbeeld omdat je er geen klant meer bent. ‘Zij contacteren jou dan via mail of brief’, zo klinkt het nog bij de FOD Economie. ‘Reageer op tijd, want als je dat niet doet, kan je de premie niet ontvangen. Let wel op: zij zullen je nooit om geheime codes vragen, trap hier dus zeker niet in de val van eventuele oplichters.