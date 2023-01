‘Blonde’ is dit jaar kampioen van de Razzie-nominaties

Het is een twijfelachtige eer: Blonde, de Netlfix-biopic over Marilyn Monroe, behaalt dit jaar de meeste nominaties bij de Razzies. Die uitreiking is een parodie op de Oscars die barslechte filmprestaties bekroont.

Een mens moet de Golden Raspberry Awards, zoals de Razzies voluit heten, niet te serieus nemen. De prijsuitreiking eert de beste ‘onderpresteerders’ van het witte doek. Het is satire troef, dus. Ermee lachen is de beste manier om ermee om te gaan, want een compliment is het niet. Dit jaar zéker niet voor de Australische filmmaker Andrew Dominik. Zijn antibiopic over Marilyn Monroe, Blonde, ging met de meeste nominaties lopen. Acht in totaal.

Ook Tom Hanks kon groen lachen. Hij werd drie keer genomineerd. Eentje daarvan kan hij heel persoonlijk nemen, want die krijgt hij voor zijn vertolking in Elvis. In die film over The King speelt hij de manager van Elvis, Tom Parker. Daarvoor liet hij zich een latex gezichtsmasker aanmeten en ook het accent is volgens de Razzie-jury ‘grotesk’. Diezelfde jury is er van overtuigd dat Hanks de meeste kans maakt om de prijs effectief te ‘winnen’.

Behalve Hanks en Blonde zijn de films Morbius (vijf nominaties, onder meer Slechtste film) en Jurassic World Dominion (drie, waaronder een voor actrice Bryce Dallas Howard) kanshebbers om met het minst begeerde beeldje naar huis te gaan. Ook zijn er twee nominaties voor komiek Pete Davidson (Slechtste acteur en Bijrol).

De Razzies worden elk jaar uitgereikt aan de vooravond van de Oscars. De prijs wordt omschreven als het ‘lelijke neefje’ van die Oscars. Heel wat alom geprezen acteurs viel deze twijfelachtige eer al te beurt: onder meer Leonardo DiCaprio, Eddie Redmayne, Ben Affleck, Al Pacino en Marlon Brando hebben Razzies op hun conto staan.