Wout van Aert krijgt 8 helpers voor het WK veldrijden

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft de negen namen bekendgemaakt die deel uitmaken van de Belgische selectie voor het WK in Hoogerheide op 5 februari. Wout van Aert is de enige kopman. Samen met Mathieu van der Poel is hij topfavoriet. ‘Wout start op de tweede rij, dus de rest weet wat hen te doen staat: hem snel in positie brengen’, is Vanthourenhout duidelijk.

Dit zijn de negen namen die Sven Vanthourenhout meeneemt naar het WK veldrijden heren elite: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Laurens Sweeck (Crelan-Fristads), Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), Jens Adams (Chocovit), Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck), Toon Vandenbosch (Alpecin-Deceuninck), Gerben Kuypers (elite zonder contract) en Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck). De reserves zijn Thijs Aerts, Lander Loockx en Daan Soete.

De Belgische selectie trekt bij de heren elite slechts één kaart en dat is die van Wout van Aert. De rest zal bij de start plaats voor hem moeten maken.

Bondscoach Sven Vanthourenhout: ‘Als het over de wereldtitel gaat, zie ik twee kanshebbers en wij hebben er één in onze rangen. Dat is duidelijk voor de andere jongens. Als Mathieu en Wout aan de start staan, weten ze dat het een totaal ander perspectief is. Als er een eerste schifting doorgevoerd wordt, zijn jongens als Sweeck, Iserbyt en Vanthourenhout er nog bij, maar als er een tweede schifting plaatsvindt, blijven er nog twee over. De rest kent dus hun plaats. Hoogerheide is een selectief parcours waar vermogen een rol speelt, dus ik verwacht dat het snel een strijd tussen twee renners wordt.’

‘Wat de start betreft, is het ook duidelijk: Wout start op de tweede rij, dus het wordt belangrijk om hem snel in positie te brengen. Daarna moet er een eerlijke strijd volgen.’

Gesprek met Sweeck en Vanthourenhout

Tijdens en na het Belgisch kampioenschap in Lokeren kwam het tot spanningen tussen Laurens Sweeck, die tweede werd, en het kamp van Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout. Sweeck vond dat hij in de materiaalpost gehinderd werd door de entourage van Vanthourenhout. De bondscoach was meteen duidelijk: hij wilde die spanningen niet meenemen naar Hoogerheide.

‘Die jongens kennen me allemaal goed genoeg om te weten hoe ik erover denk. Er vallen niet veel plooien meer glad te strijken. Ik heb met beiden gepraat en de gebeurtenissen van Lokeren zijn van de baan. Ze moeten in de week voor het WK dus ook niet meer aan bod komen. Iedereen is tot inzicht gekomen en ik ben ervan overtuigd dat het in orde is.’

Jens Adams kwam in de wereldbeker van Benidorm ten val en had last aan het sleutelbeen. ‘Jens is intussen geland in Amsterdam en er zal onderzocht worden in hoeverre het sleutelbeen geraakt is. Van een breuk is momenteel geen sprake, maar we gaan het de komende dagen opvolgen. Voorlopig gaan we ervan uit dat de negen namen aan de start zullen staan en dat de reserves dus niet nodig zullen zijn.’