Ook met ‘Avatar: the way of water’ klimt Cameron boven 2 miljard dollar omzet

Avatar: the way of water is een van de zes films ooit die meer dan 2 miljard dollar opleverden aan de kassa. Drie van die films zijn van James Cameron.

Avatar: the way of water blijft zijn triomftocht voortzetten. De film heeft na het voorbije weekend wereldwijd meer dan 2 miljard dollar aan omzet gedraaid. De Amerikaanse website Deadline meldt dat de film zondag afklokte op 2,024 miljard dollar. Daarmee laat het de succesvolle superheldenfilm Spider-Man: no way home en Jurassic World achter zich in het lijstje van de films met de grootste omzet. Van de top zes uit die filmlijst heeft James Cameron er intussen drie geregisseerd. De andere twee zijn de eerste Avatar-film (die staat op 1 met 2.9 miljard dollar) en Titanic (op nummer 3, met 2,2 miljard dollar).

Deadline verwacht bovendien dat Avatar: the wayof water tegen het einde van de week zelfs in de top vier zal terechtkomen. Dat zou betekenen dat drie van de vier films met de hoogste omzet ooit van de hand van Cameron zijn. De vierde is Avengers: endgame (op de tweede plaats met 2,8 miljard dollar).

De tweede Avatar-film zou zijn wereldwijde succes voornamelijk buiten de VS beleven. Volgens Deadline is het de best bekeken film in onder meer Oostenrijk, Libanon, Slovakije, Mongolië en Colombia. Ook in China doet de film het bijzonder goed: daar staat de tweede Avatar al vijf weken na elkaar op nummer 1.