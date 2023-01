Verdachte schietpartij dood teruggevonden nabij Los Angeles

De schutter die ervan verdacht wordt zaterdagavond tien mensen te hebben gedood in een voorstad van Los Angeles, is zondag dood teruggevonden in zijn wagen. Dat bevestigde de lokale politie tijdens een persconferentie, nadat eerder op de dag een voertuig was aangetroffen in Torrance, ten zuiden van die Amerikaanse stad in Californië.

Het gaat om een 72-jarige man die werd geïdentificeerd als Huu Can Tran. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd.

‘De verdachte vertoonde een schotwond en werd ter plaatse dood verklaard’, verklaarde politiekorpschef Robert Luna. ‘Ik kan bevestigen dat er geen andere verdachte is voor deze schietpartij’, vervolgde Luna.

Het motief van de verdachte, een man van Aziatische afkomst, is nog niet bekend.

Hij schoot volgens ooggetuigen in een nachtclub op willekeurige mensen en vluchtte. Zo’n twintig minuten later werd even verderop, in Alhambra, door dezelfde verdachte ook geprobeerd een aanval te plegen, maar die werd afgeslagen door omstanders en een wapen werd afgenomen.

Politiekorpschef Robert Luna noemt het een van de ‘gruwelijkste zaken’ in zijn regio. Met vijf dode vrouwen en vijf dode mannen gaat het om de dodelijkste schietpartij sinds Uvalde vorig jaar, toen daar in Texas negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven werden gebracht.