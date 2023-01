Uitvoerverbod van geneesmiddel ‘met kritiek tekort’ binnenkort mogelijk

Om te anticiperen op cruciale tekorten van belangrijke geneesmiddelen, heeft de federale regering een Koninklijk Besluit genomen waardoor ze de uitvoer van zulke medicijnen kan verbieden.

De federale regering heeft een Koninklijk Besluit genomen waardoor ze de uitvoer van medicijnen kan beperken in geval van crisis. Dat vertelde de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), maandag op de Franstalige nieuwszender LN24. Het KB zal over tien dagen van kracht gaan.

‘Er bestaat een grote bezorgdheid over een tekort aan geneesmiddelen, zowel in België als in andere landen’, zei Vandenbroucke op LN24. ‘Zaterdag hebben we een KB gepubliceerd dat ons toelaat een limiet in te stellen op de export in geval van onbeschikbaarheid, als het over essentiële medicijnen gaat, indien er haast mee gemoeid is. De groothandelaars-verdelers zijn verplicht eerst te leveren aan onze apotheken.

Het verbod, zo meldt de minister in een persbericht, zal van toepassing zijn op geneesmiddelen die ‘dringend en noodzakelijk zijn, een grote impact hebben op het leven van de patiënt en waarvan er geen andere vergunde geneesmiddelen met dezelfde therapeutische werking ter beschikking zijn’. Het tekort moet een maand duren vooraleer een exportverbod ingesteld kan worden.

Europees niveau

Over heel de Europese Unie staan de voorraden van geneesmiddelen onder druk. De minister werkt ook aan een wettelijke basis die de informatie-uitwisseling en registratie ten aanzien van het FAGG over de stock aan geneesmiddelen bij apothekers, groothandelaars(-verdelers) en de farma-industrie verder op punt stelt. Zo kunnen we sneller handelen als een tekort aan een geneesmiddel dreigt. ‘Ook op Europees niveau zal een tand bijgeschakeld moeten worden’, aldus Vandenbroucke.

Het is voorlopig onduidelijk over welke geneesmiddelen het precies gaat. Volgens een woordvoerder dreigde er onlangs een tekort voor een bepaalde substantie in Dafalgan voor kinderen, maar is dat gevaar intussen geweken. De FAGG werkt momenteel aan een lijst met stoffen waarvoor een uitvoerverbod ingeroepen kan worden.