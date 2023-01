Charles Michel wil Rusland laten betalen voor heropbouw van Oekraïne

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, wil Russisch geld dat in Europa werd bevroren aanwenden om Oekraïne te herbouwen. Dat zegt het EU-kopstuk in een interview met The Financial Times.

Charles Michel vindt het ‘rechtvaardig en eerlijk’ om zo’n 300 miljard dollar aan bevroren Russische tegoeden in te zetten voor de heropbouw van Oekraïne. Maar, nuanceert de voorzitter van de Europese Raad, dat moet wettelijk haalbaar zijn. Als voorzitter van de vergaderingen onder staats- en regeringsleiders wil hij alvast aansturen zijn idee te laten slagen. Hoewel er veel juridische hordes te nemen zijn om het plan te laten slagen, merkt Michel ‘een ernstige politieke interesse om vooruitgang te boeken over de kwestie’. Indien het tot een vredesakkoord zou komen, sluit hij niet uit dat het vastgezette geld kan terugvloeien naar Rusland.

Het ballonnetje van Michel klinkt bekend in de oren. In november lanceerde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een erg gelijkaardig plan. Ook toen ging het om een bedrag van ongeveer 300 miljard euro. ‘We hebben 300 miljard euro van de reserves van de Russische Centrale Bank geblokkeerd en 19 miljard euro aan middelen van de oligarchen bevroren’, zei ze. Joseph Borrel, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Europees Buitenlands- en Veiligheidsbeleid, liet ook al weten dat hij het idee genegen is.

De kost van de heropbouw in Oekraïne werd in september geraamd op 350 miljard euro. Al is de schade in het land sindsdien aanzienlijk toegenomen, onder meer door de meedogenloze bombardementen op steden, energie- en watervoorzieningen.