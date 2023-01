Banken zijn voortaan 24/7 bereikbaar om betaalapps te blokkeren

Wie het slachtoffer is van phishing, kan voortaan dag en nacht terecht bij zijn bank om al zijn betaalapps te laten blokkeren. Dat meldt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD). Ze werkt aan verdere maatregelen om oplichters een halt toe te roepen.

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij criminelen proberen iemand geld of gegevens af te troggelen door het slachtoffer via e-mails naar een valse website te lokken. Het fenomeen is niet nieuw, maar de daders gaan wel steeds doortrapter te werk en ze maken steeds meer slachtoffers. In 2021 kreeg de Economische Inspectie in totaal 13.122 meldingen over phishing. Tussen 1 januari 2022 en 9 november 2022 ging het om 10.376 meldingen en wellicht ligt het echte aantal slachtoffers nog hoger.

Voor slachtoffers was het al mogelijk te allen tijde hun bankkaart te laten blokkeren via Card Stop. Voor apps kon dat tot voor kort nog niet, maar daar is nu verandering in gekomen. Febelfin, dat de Belgische bankensector vertegenwoordigt, heeft de staatssecretaris laten weten dat alle retailbanken sinds begin dit jaar voorzien in een 24/7 bereikbaarheid, onder andere telefonisch, om die betaalapplicaties te blokkeren.

‘Dat is heel goed nieuws’, reageert Bertrand. ‘We zagen dat phishers vaak toesloegen na de kantooruren, net omdat ze dan enkele uren hun gang konden gaan. Dat zal nu verleden tijd zijn.’ De staatssecretaris werkt intussen aan nieuwe preventiemaatregelen. Net zoals haar voorgangster Eva De Bleeker, pleit ze voor een systeem van traag bankieren, met sterkere betaallimieten. Op die manier krijgen phishers het moeilijker om grote bedragen te stelen. De financiële sector broedt op een IBAN-naamcontrole om facturatiefraude tegen te gaan. Op die manier wordt gecontroleerd of de naam van de begunstigde effectief overeenstemt met de naam van de rekeninghouder.