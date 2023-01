Beyoncé heeft zaterdag een exclusief optreden gegeven in Dubai. Een lucratieve affaire, maar veel fans van de Amerikaanse zangeres vragen zich af of het geld – naar verluidt 24 miljoen dollar – wel opweegt tegen de morele implicaties van een optreden in dat land.

Beyoncé gaf zaterdag voor het eerst in vier jaar een volledig liveoptreden in het Atlantis The Royal-hotel in Dubai, een concert waar je enkel op uitnodiging binnen kon raken. Er mochten geen beelden gemaakt worden, al zijn er toch fragmenten gelekt op sociale media. Daarop is te zien hoe de zangeres op een bepaald moment op spectaculaire wijze vijf meter hoog in de lucht wordt getakeld boven een gigantische fontein, en hoe Beyoncé een duet zingt met haar 11-jarige dochter Blue Ivy.

Kritiek

Maar ondanks de spectaculaire beelden stellen veel fans zich vragen bij het optreden van het icoon van de lgbti-beweging in een land met homofobe wetten als de Verenigde Arabische Emiraten. ‘Dit optreden werpt een schaduw over haar steun voor lesbische en homoseksuele mensen’, aldus de medeoprichter van de Britse LGB Alliance. ‘Beyoncé is een gigantisch icoon voor veel homoseksuele mensen. We zijn dan ook diep teleurgesteld dat ze een lucratief concert wil geven in Dubai, waar seks tussen partners van hetzelfde geslacht wordt beschouwd als een misdaad die bestraft kan worden met de doodstraf.’

Ook op sociale media uiten fans hun teleurstelling. ‘Als je zo rijk bent, grotendeels of zelfs helemaal door de steun van lgbti-fans, hoeveel geld is dan te veel om te weigeren om op te treden in een homofoob land’, klinkt het bijvoorbeeld. Een andere fan schrijft dat ‘Beyoncé geen bondgenoot van de lgbti-beweging is als ze optreedt in Dubai voor geld waar ze letterlijk geen cent van nodig heeft.’ Of: ‘Laat ons eerlijk zijn: ze geeft geen moer om lgbti-rechten. Ze zag een dikke cheque en ging ervoor.’