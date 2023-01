Nationale Bank ziet winstmarge van Belgische bedrijven behoorlijk zakken

De kostenexplosie vanwege duurdere energie en loonstijgingen hakt wel degelijk in op de winstmarge van de Belgische bedrijven. De winst van het mediane bedrijf zakte van 16,8 tot 14,3 procent. ‘De 1 procent grootste bedrijven vertekent het beeld van de winstevolutie naar boven.’

Het is een grote discussie tussen sociale partners. Werkgeversorganisaties slaken alarmkreten omdat de winst van de bedrijven in dalende lijn gaat. Dat komt door de oplopende kosten zoals voor energie en lonen. Die laatste zijn door de automatische indexering in een jaar tijd met 11 procent gestegen. Ze eisen daarom maatregelen die de effecten hiervan afzwakken. Vakbonden daarentegen vinden dat de winstmarges meer dan hoog genoeg zijn, waardoor bedrijven de automatische loonindexering vlotjes moeten kunnen blijven betalen. Hun belangrijkste argument is het cijfer van de Nationale Bank van België over de evolutie van de winstmarges de voorbije jaren. De brutowinstmarge liep de voorbije jaren op van 40 procent in 2015 tot 45 procent begin vorig jaar.

De Nationale Bank komt met een nieuwe studie die een ander beeld werpt op de situatie bij de bedrijven. Daaruit blijkt dat het helemaal niet zo goed gaat. Als ‘micro-economen’ gingen Gert Bijnens en Cedric Duprez anders te werk dan bij het klassieke ‘macro’-cijfer over de winstmarges dat de Nationale Bank publiceert. Zij kijken naar de volledige populatie van bedrijven en brengen hun cijfers één voor één in kaart. In het jargon heet dat een bottom-up benadering, tegenover de top-down aanpak van macro-economen. Hun doel is vooral de situatie van het mediane (halverwege de populatie) bedrijf in beeld te brengen, en niet het gemiddelde bedrijf, omdat zo’n invulling vertekend wordt door mastodonten als AB Inbev of Solvay. ‘De gemiddelde winstmarges van de bedrijven wordt omhooggetrokken door de 1 procent grootste bedrijven. Die zagen de voorbije jaren hun winstmarge nog stijgen, terwijl die voor de 99 procent andere bedrijven stabiliseerde’, zegt onderzoeker Duprez.

Daling bij voeding

Bijnens en Duprez keken vervolgens vooral naar de winstmarge per kwartaal. Hun laatste cijfers slaan op het derde kwartaal van 2022. De marge is ook anders gedefinieerd dan het macrocijfer, dat de brutowinst tegenover de toegevoegde waarde neemt. Zij nemen de winst tegenover de omzet. Hieruit blijkt dat de winstmarge teruggevallen is tot 14,3 procent. Vorig jaar was dat nog 16,8 procent. Het gemiddelde in de periode 2015-19 bedroeg 15,4 procent. Die cijfers konden de onderzoekers ook nog eens uitsplitsen per sector. ‘De daling van de winstmarge is wijd verspreid over de sectoren. We zien vooral een stevige daling in de voedingsindustrie, die het meest te maken kreeg met kostenstijgingen. Ook de supermarkten zien af. Uitzondering zijn de reisbureaus en hotels, die in 2022 na de coronajaren weer meer winst maakten’.

De Nationale Bank verwacht dat de winstmarge de twee volgende jaren nog verder zakt, wat de werkgeversorganisaties extra munitie zal geven om bij vakbonden en de regering aan te dringen op extra maatregelen om de concurrentiepositie te vrijwaren.