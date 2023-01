Duikinstructeur Yosuke Tanaka en zijn vrouw Miki beleefden een uniek moment voor de kust van de Japanse stad Toyooka: ze maakten opmerkelijke beelden van een reuzeninktvis. Volgens onderzoekers is het zeer zeldzaam om deze mysterieuze zeewezens in het echt te spotten, want ze komen zelden aan het wateroppervlak. Kom meer te weten in de video hierboven.